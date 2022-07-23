انهيار سور بلكونة بالمنصورة دون إصابات ولجنة لمعاينة سلامة المبنى

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، حادث انهيار سور بلكونة في أحد العقارات في منطقة «منشية المصطفى» بدائرة حي غرب المنصورة، دون أن يسفر عن وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية، وعلى الفور، انتقلت رئاسة الحي إلى محل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المارة، وعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

قيادات حي غرب المنصورة والشرطة بمكان الحادث

وانتقل إلى إلى موقع العقار كل من المحاسب متولي عبدالعال، رئيس حي غرب المنصورة، يرافقه العميد أحمد أبوالخير، مأمور قسم أول المنصورة، ومنى المتبولي، نائب رئيس حي غرب المنصورة، ونبيل أبوالفتوح، مدير الأزمات والكوارث بحي غرب، وأحمد عبادة، مدير المتابعة الميدانية، وأيمن الرطل، مسئول لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

انهيار بلكونة الدور الأول العلوي للعقار

وأكدت رئاسة حي غرب المنصورة، في بيان صحفي، أنه بالمعاينة تبين انهيار بلكونة الدور الأول العلوي للعقار رقم 13 بشارع «إبراهيم أبوالفتوح»، بمنطقة «منشية المصطفى»، دون أي خسائر بالأرواح، ولم ينجم عن الحادث أية تلفيات بالممتلكات.

رفع الآثار الناجمة عن انهيار البلكونة

وأعلنت رئاسة حي غرب المنصورة رفع الآثار الناجمة عن انهيار البلكونة، وفتح الشارع للمارة، وعمل كردون أمني بمحيط العقار، كما تقرر عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تحرر محضر بالواقعة من قبل قسم شرطة أول المنصورة، ووجه رئيس حى غرب بحصر العقارات التي تمثل خطورة داهمة بمحيط العقار، وتصنيفها من حيث خطورتها

وناشد رئيس حي غرب بسرعة التواصل والإبلاغ عن أي عقار به خطورة داهمة بنطاق الحي، لسرعة المعاينة وعرضه على اللجان المختصة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة فورية.