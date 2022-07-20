تفحم أتوبيس خاص وإنقاذ شقة ومقر شركة من الحريق بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدينة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب في أتوبيس شركة خاصة بمدينة المطرية، وامتدت النار إلى واجهة الشركة وإلى الشقة التي تعلوها، وتمت السيطرة على النيران قبل انتشارها ،باستخدام خراطيم مياه قوات الإطفاء وطفايات الحريق في المنطقة، وتسبب الحريق في أضرار مادية كبيرة، دون حدوث خسائر في الأرواح أو إصابات.

بلاغ بنشوب حريق في أتوبيس خاص

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المطرية، بنشوب حريق في أتوبيس خاص بإحدى الشركات في مدينة المطرية، وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط مباحث مركز المطرية وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، واستطاعت بمساعدة عدد كبير من الأهالي، السيطرة علي مصدر النيران وإخماده، دون حدوث خسائر بشرية أو إصابات.

السيطرة على الحريق بمعاونة الأهالي

وتبين أن الحريق اندلع في أتوبيس شركة خاصة، مما تسبب في تفحمه بالكامل، وامتدت النيران إلى منزل مجاور، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل أن تحدث أضراراً كبيرةً، وتبين أن الحريق تسبب في احتراق واجهة الشركة، وامتدت النار إلى الطابق الأول العلوي، وإلى جهاز التكييف، وتمت السيطرة عليه، وأسفر الحريق عن تفحم الأتوبيس بالكامل، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

السيطرة على حريق داخل مخبز بدكرنس

من جهة أخرى، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في مخبز بمدينة دكرنس، إثر انفجار أسطوانات غاز داخل فرن مخبوزات أهالي في محافظة الدقهلية، وهو ما تسبب في ‏وفاة اثنين وإصابة 12 آخرين، إثر وقواع الانفجار بمنطقة «منية مجاهد»، التابعة لمركز دكرنس، وجرى نقلهم إلى ‏مستشفى دكرنس العام، وجرى إيداع جثتين ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، فيما أعلنت إدارة المستشفى ‏حالة الاستعداد للتعامل مع كافة المصابين.‏