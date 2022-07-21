خريطة فصل الكهرباء بمدينة المنصورة لمدة 3 ساعات غدا.. صيانة شاملة

أعلنت محافظة الدقهلية فصل الكهرباء صباح غد الجمعة من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 8 صباحا من نفس اليوم، بناء على التقرير الوارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء «قطاع كهرباء جنوب الدقهلية»، لإجراء الصيانة الدورية على لوحة توزيع كهرباء جديلة بمعرفه قطاع كهرباء جنوب الدقهلية.

المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربي والتي يتم فصل الكهرباء عنها هي جزء من توريل الجديدة، وجزء من شارع سعد زغلول، وجزء من تقسيم طرطير، وجزء من شارع قناة السويس، ومنطقة جديلة ومنطقة رشاح جديلة وعزبة الهاويس وعزبة الصفيح وطريق دمياط الشرقي.

التنسيق لإتمام أعمال الصيانة

وأكدت محافظة الدقهلية التنسيق بين رئيس حي شرق مدينة المنصورة ومسؤولي قطاع الكهرباء، لإتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وكل المصالح والشركات ومديريات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.

صيانة شاملة بغرب المنصورة

ومن جهة أخرى، أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي لإجراء الصيانة الشاملة باللوحة التوزيع الكلي، ‏وذلك غد الجمعة من الساعة 7 صباحا الى 10 صباحاً من نفس اليوم.

وأشارت إلى أن المناطق التي سيتم فصل الخدمة عنها، هي نطاق هندسة غرب المنصورة، وتشمل (مستشفى المنصورة الجامعي - ‏شارع المشاية بالكامل - شارع الجمهورية من أول العباسي حتى نهاية الجامعة - شارع الثانوية - شارع ‏منتصر - شارع الجلاء من أول مستشفى الصدر حتى الجامعة - شارع كلية الآداب - شارع النخلة - شارع ‏جيهان بالكامل – مركز الأورام - مستشفى الكلى داخل الجامعة والعيادات الخارجية التابعة لمستشفى ‏الكل - منطقة المعهد الصحي - مركز قلب وصدر - شارع إسكندر صوصة – شارع المدير)‎