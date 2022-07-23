مصاريف الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة 2022: في انتظار قرار مجلس التعليم

كشف الدكتور هشام الديب، رئيس الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة 2022-2023 ، تفاصيل البرامج والالتحاق بالجامعة، موضحا أن الالتحاق بالكلية يكون من خلال مكتب التنسيق بشرط أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات، وتكون نسبة حملة الشهادة الثانوية العامة 20%، و80% من طلبة الدبلومات الفنية، موضحا أن مصاريف الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة 2022- 2023، لم يتم الكشف عن قيمتها حتى الآن، في انتظار قرار مجلس التعليم التكنولوجي.

تفاصيل البرامج الجديدة لطلاب الدبلومات وموعد اختبارات القدرات

وأوضح «الديب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصاريف الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة 2022- 2023، لم تعلن حتى الآن، وأن المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يقوم بوضع قيمة المصروفات على مستوى الجامعات التكنولوجية، ولم يصدر قرارات بشأنها حتى الآن، سواء بالزيادة أو النقصان أو الثبات، مؤكدا أن الجامعات التكنولوجية جامعات حكومية.

البرامج الدراسية لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

وعن البرامج الدراسية للجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة 2022- 2023، أوضح الديب أن هناك 6 برامج دراسية متاحة للطلاب، مشيرا إلى أنه يجري العمل على توثيق وزيادة كفاءة البرامج الدراسية بجانب عقد شراكات دولية مع جامعات في انجلترا وأمريكا، موضحا أن هناك 6 أقسام هي: الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والميتاترونكس، والأوتوترونكس، والأطراف الصناعية وتكنولوجيا البترول، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى لزيادة كفاءة تلك البرامج من أجل تقديم جودة تعليمية متميزة.