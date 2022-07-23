ترددات قناة طيور الجنة على جميع الأقمار الصناعية.. تعرف عليها

بعد بدء إجازة نهاية العام، يبحث الكثيرون من أولياء الأمور عن ترددات قناة طيور الجنة على جميع الأقمار التي تقدم مجموعة من البرامج والأناشيد الدينية والموجهة للصغار والأطفال، فضلا عن برامج الكارتون والأغاني التعليمية.

تردد قناة طيور الجنة للأطفال على جميع الأقمار الصناعية

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، ترددات قناة طيور الجنة على جميع الأقمار، وفق الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فضلا عن تردد قنوات الأطفال في السطور التالية:

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

ويمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات من خلال ضبط المعلومات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11258.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 4/3

تردد قناة طيور الجنة على هوت بيرد

القمر الصناعي: هوت بيرد

التردد : 11073.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 4/3.

تردد قناة طيور الجنة على سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد : 11310.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 4/3.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد : 11310.

معدل الترميز: 3000

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 4/3.

ترددات قنوات الأطفال

وفضلا عن قناة طيور الجنة، هناك مجموعة كبيرة من قنوات الأطفال على القمر الصناعي نايل سات، وجاءت كالتالي:

تردد قناة طيور بيبي

- التردد: 11396.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة سبونج بوب

- التردد: 12500.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: V.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة مودي كيدز

- التردد: 11603.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي كيدز الثانية

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.