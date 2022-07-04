تردد قناة بطوط 2022 على النايل سات.. برامج وأفلام مميزة للأطفال

تردد قناة بطوط 2022 من الكلمات التي زادت عليها عمليات البحث عبر محركات البحث «جوجل» بالتزامن مع بدء إجازة نهاية العام، إذ يفضل كثير من أولياء الأمور جذب انتباه صغارهم لمتابعة قنوات الأطفال التي تعرض مجموعة من أفلام كارتون، وبرامج الأطفال.

وفي هذا الصدد، وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تنشر للقراء على مدار اليوم، يستعرض موقع «الوطن» فيما يلي تردد قناة بطوط 2022 على النايل سات، وفق الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالإضافة إلى تردد قنوات الأطفال الأخرى، لمتابعة البرامج وأفلام الأنيميشن، في السطور التالية:

تردد قناة بطوط 2022

وتعتبر قناة بطوط 2022 من أكثر قنوات الأطفال التي يزداد عليها عمليات البحث يوميًا، ويمكن متابعتها من خلال ضبط المعلومات الآتية على التلفاز:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 10853.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل الاستقطاب: أفقي H.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قنوات الأطفال 2022

وفضلا عن قناة بطوط، تتواجد الكثير من قنوات الأطفال الأخرى التي تقدم برامج وعروض للأطفال، وهي كالتالي:

تردد قناة كراميش للأطفال 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة توم وجيري 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور بيبي 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11396 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD .

تردد قناة سمسم 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة تنة ورنة 2022 Tinh Warna

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11853.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.