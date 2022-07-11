تردد قناة طيور الجنة 2022.. لمتابعة برامجها في إجازة عيد الأضحى

«تردد قناة طيور الجنة 2022»، من أكثر كلمات البحعبر المحرك العالمي «جوجل» خلال الدقائق القليلة الماضية تزامنًا مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إذ يفضل الكثير من الأطفال مشاهدة الأعمال التي تُعرض عبر شاشة القناة المفضلة لدى الأسرة المصرية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تردد قناة طيور الجنة 2022.

تردد قناة طيور الجنة 2022

وجاء تردد قناة طيور الجنة 2022 وفق موقع القناة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: أفقي.

- التردد: 11258.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ترددات قنوات الأطفال

وتضم شاشة التلفزيون العديد من القنوات التي تقدم محتوى للصغار يمكن متابعته خلال إجازة عيد الأضحى وتفاصيل تردداتها على النحو التالي:

تردد قناة سمسم

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة دودو كيدز

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي

- التردد: 11396.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة هدهد

- التردد: 11641.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة سبونج بوب

- التردد: 12500.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: V.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة مودي كيدز

- التردد: 11603.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي كيدز الثانية

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ماجد

- التردد: 12221.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة MBC 3 للأطفال

التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة كوجي

التردد: 11636.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ميكي الجديدة

التردد: 11528.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طه

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 56.

تردد قناة أطفال ومواهب

التردد: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.