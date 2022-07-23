«التضامن»: إغلاق دار أيتام السلام وسحب 41 طفلا منها بسبب الاستغلال

قال مجدي حسن، مدير الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، إن تحذير الوزارة من التعامل مع دار أيتام بالسلام والتي تستغل الأطفال للتربح جاء نتاج متابعات الوزارة الدورية على دور رعاية الأيتام، وكانت تلك الدار إحدى سلاسل الدور التي تشرف عليها الوزارة.

حسن: يتم حصر الدور غير المرخصة

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة تتابع آليات العمل في كل دور رعاية الأيتام، ويتم في هذا الإطار حصر الدور غير المرخصة، بالإضافة للدور الموجودة بالأساس ويتم متابعتها.

حسن: العديد من الدور غير المرخصة تمارس نشاطا للاستفادة من كريمي النسب أو الأيتام

واستطرد: «فيه العديد من الدور غير المرخصة بتمارس النشاط وبتحصل على الأطفال كريمي النسب أو الأطفال الأيتام وممن لديهم مشكلات ومحرومين من الرعاية الأسرية، ثم تحصل على هؤلاء الأطفال وتقوم باستعطاف المواطنين والجهات من أجل التربح والحصول على أموال مقابل ما يقدمونه للأطفال».

وأوضح أنه وبعد ثبوت مدى استغلال تلك الدار للأطفال فيها، فقد تم سحب الأطفال منها وعددهم 41، وتم توزيعهم على الدور المناسبة، كما وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الدار مع قرار بغلق إداري للدار.

وتابع: «الدار أصبحت خالية من الأبناء حاليا، والوزارة هي اللي اتحركت وخدت الإجراء، وتم التواصل مع الجهات لإحالة الأبناء إلى تلك الدور الجديدة أو أي دار غير مرخصة».