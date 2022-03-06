جهات التحقيق تأمر بإيداع رضيع دار أيتام.. «أمه رمته عند شواية مطعم»

أمرت جهات التحقيق بمدينة فوه في محافظة كفر الشيخ، بإيداع طفل حديث الولادة بدار الأيتام الرضع بمدينة دسوق، وذلك بعدما جرى العثور عليه أمام شواية أحد المطاعم.

العثور على رضيع أمام شواية أحد المطاعم

وكان عمرو العباسي، مشرف خط نجدة الطفل في كفر الشيخ، التابع للمجلس القومي للطفلولة والأمومة، قد تلقى بلاغا رقم 36943 لسنة 2022، بوجود رضيع أمام شواية أحد المطاعم بمدينة فوه، وتبين أن الطفل رضيع عمره لا يتجاوز 4 أيام .

وأمر مشرف خط النجدة بنقل الطفل للمستشفى وجرى نقله إلى مستشفى فوه المركزي لإجراء الفحص الطبي على الرضيع، وتلقيه الرعاية الصحية اللازمة، حرصًا على سلامة الرضيع، وجرى إيداعه بحضانة المستشفى لحين استقرار حالته الصحية ونقله إلى دار الرضع الأيتام بمدينة دسوق.

بلاغ للشرطة وطلب تحريات المباحث

جرى إبلاغ الشرطة وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 482 لسنة 2022 إداري مركز شرطة فوه، وتولت جهات التحقيق، التحقيقات في الواقعة، بحضور ومتابعة أحمد فرحات، أخصائي بخط نجدة الطفل، حيث تبين أن الرضيع أودعته أمه في شواية أحد المطاعم بمدينة فوه، نتيجة حملها سفاحا على خلفية علاقة غير شرعية في غياب الزوج أثناء سفره للخارج.

وأمرت جهات التحقيق في فوه بسرعة ضبط السيدة والدة الطفل الرضيع، الذي ألقته أمام شواية مطعم، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة والوصول لشهود العيان وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وملابساتها، فضلا عن تقديم الرعاية الطبية للرضيع.