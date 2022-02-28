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إيداع رضيع عُثر عليه بأحد شوارع العريش في دار أيتام

رعاية كاملة للطفل الصغير بدار أيتام العريش

كتب:

حسين أبراهيم
10:22 ص | الإثنين 28 فبراير 2022
عثر عليه بشوارع العريش

عثر عليه بشوارع العريش

نقلت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة شمال سيناء، طفلا رضيعا عُثر عليه بأحد شوارع العريش لدار أيتام.

وقال بيان لمديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، إن الأطفال الرُضع الذين يتم العثور عليهم من مجهولي النسب يتم إيداعهم في دار أيتام بحي العبور وسط مدينة العريش، وذلك بعد إبلاغ الجهات الأمنية وتحرير محضر رسمي بالحالة.

وأضاف البيان، أنه بعد الانتهاء من تحرير المحاضر الرسمية يودع الرضيع تحت رعاية الدار ليلقى الرعاية الأسرية الكاملة، ومتابعته صحيا، وذلك من خلال الكشف الدوري عليه من قبل العرض على طبيب أطفال متخصص لمتابعة حالته الصحية.

العثور على رضيع وسط العريش

ووصل مستشفى العريش العام طفل رضيع عُثر عليه بالقرب من شارع الخزان القريب من حي الزهور بالعريش، في محافظة شمال سيناء، وكان الالرضيع ملقى بجانب الطريق، وعمره حوالي أسبوع.

وقال مصدر طبي رفض ذكر اسمه بمستشفى العريش لـ«الوطن»، إن الطفل في حالة جيدة، وعُثر عليه ملابس مواليد، وكان ملفوفا ببطانية صغيرة وسُترة، وتم توقيع الكشف عليه، وتبين أنه سليم تماما، واحتاج لبعض التدخلات الطبية في الحبل السري.

وأشار المصدر إلى إبلاغ قوات الشرطة وذلك لتحرير محضر رسمي بالحالة، والاطلاع على رأي الشهود ممن جاؤوا بالطفل للمستشفى، ومعاينة مكان العثور عليه، ومراجعة كاميرات المراقبة فى تلك الأماكن، فى محاولة لمعرفة أي معلومات قد تتعلق بالطفل الرضيع.

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