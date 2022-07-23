ألبوم «عشأنجي» لـ تامر حسني يحقق 1.5 مليون مشاهدة في أول يوم: 9 أغنيات

حققت أغنيات ألبوم المطرب تامر حسني الجديد «عشأنجي»، الذي تتضمن 9 أغنيات، نحو 1.5 مليون مشاهدة، في أول 24 ساعة من طرح الألبوم.

ألبوم تامر حسني الجديد يتضمن 9 أغنيات

ألبوم تامر حسني الجديد «عشأنجي» يتضمن 9 أغنيات، وهي: «عشأنجي»، و«خدنا مناعة»، و«أحلى كلام»، و«مابجيش بالطريقة دي»، و«زي الأيام دي»، و«سجل يا تاريخ»، و«سواحنا»، و«ليه طله»، و«بعد مؤقت»، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومنهم تامر حسين، هالة علي، حمادة السيد، محمود الخيامي، تامر علي، مديح محسن، أحمد المالكي، بلال سرور ورمضان محمد.

أغنية عشأنجي تحقق نحو 650 ألف مشاهدة

وحققت أغنيات ألبوم تامر حسني، حتى الآن، نحو 1.5 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، وحققت أغنية «عشأنجي» بمفردها 650 ألف مشاهدة، بينما حققت أغنية «سجل يا تاريخ» أقل نسبة مشاهدة بـ91 ألفا فقط.

وحقق باقي أغنيات ألبوم «عشأنجي» نسب مشاهدة تراوحت بين 100 ألف و190 ألفًا، ولم يصور تامر حسني، من أغاني أليومه سوى «عشأنجي».