تفاصيل العثور على طفل في منزل تحت الإنشاء بالقليوبية.. «محدش يعرفه»

تكثف أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على طفل، يبلغ من العمر حوالي عام وشهرين، في أحد المنازل تحت الإنشاء بدائرة مركز شبين القناطر، حيث عثر عليه صاحب سوبر ماركت، الذي قام بإبلاغ الأجهزة المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بنشر صور الطفل، حتي يتم التعرف عليه أو أي معلومات تقود لمعرفة أسرته، وملابسات الحادث، كما جرى إحالة الطفل للمستشفى، لتوقيع الكشف الطبي عليه، واحتفاظ صاحب البلاغ بالطفل، لحين انتهاء التحقيقات، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بالعثور على طفل بشبين القناطر

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي بالعثور على طفل داخل عقار تحت الإنشاء، بمنطقة «مساكن المرور»، بدائرة المركز.

انتقل الرائد محمد شديد، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين عثور صاحب محل سوبر ماركت، مقيم بدائرة المركز، بالعثور على طفل داخل عقار تحت الإنشاء بمنطقة «مساكن المرور»، وتبين أن الطفل يبلغ من العمر حوالى عام وشهرين، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وكلفت أجهزة الأمن بسرعة التحري عن الواقعة ومعرفة ملابساتها.

صاحب بلاغ العثور على الطفل: اتصال تليفوني يتهم الأم

وقال صاحب سوبر ماركت، يُدعى «سليم»، الذي عثر على الطفل، إنه وجده بعد صلاة الفجر في منطقة «مساكن المرور»، بعد أن ألقاء «مجهول» في مكان العثور عليه، في مبنى مهجور تحت الإنشاء، مما كان يعرض حياة الطفل للخطر، بسبب انتشار الكلاب الضالة في المنطقة.

وأضاف صاحب البلاغ أنه تلقى اتصالاً بعد العثور على الطفل، يبلغه أن أم الطفل هي من رمته في هذا المكان، مشيراً إلى أنه كان يتسلم بضاعة في وقت العثور على الطفل، بسبب تأخر وصول السيارة في موعدها، حيث سمع صوت الطفل يبكي بشدة.

وأشار إلى أنه فوجئ بوجود الطفل بمفرده داخل المنزل، وأضاف أنه حاول البحث عن أي شخص آخر دون جدوى، ثم اصطحب الطفل إلى منزله، وتم تغيير ملابسه، وأخذ يراقب الشارع من شرفة المنزل، لاستطلاع وجود أحد يبحث عنه من عدمه، ولكن لم يظهر أحد.

تفريغ الكاميرات بالمنطقة

وأضاف أنه توجه بصحبة شقيقه إلى مركز شرطة شبين القناطر، وتقدم ببلاغ بالواقعة وجرى تحرير المحضر اللازم، ويجري تفريغ كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الطفل، مشيراً إلى أن الطفل كان يضع «جبيرة جبس» وهمية على يده، مما يرجح أنه مخطوف، وكانت إحدى المتسولات تستغله في أعمال التسول، قبل أن تقوم بالتخلص منه في مكان العثور عليه.

صاحب البلاغ يتعهد برعاية الطفل

وقال صاحب سوبر ماركت إنه طلب أن يكون الطفل في حوزته، بدلاً من قرار النيابة بإيداعه في دار للرعاية، مشيراً إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي عليه للاطمئنان على حالته الصحية، وأضاف أنه تلقى رسالة على «فيسبوك» من فتاة تزعم أنها ابنة عم الطفل، وأن والده هو من ألقاه في المنزل المهجور، نظراً لأن لديه 5 أطفال، ودفعه ضيق حاله إلى التخلص منه، لأنه لايقدر على تحمل تكاليف معيشتهم، ولكن بالفحص من المباحث، أكدت الأسرة أنه ليس ابنهم، ولكنه يشبهه كثيراً.