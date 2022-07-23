شقيقة قبطان الفيوم: «عايزة أخويا سواء عايش أو ميت ومش هحاسب حد»

بصوت مرتعش وكلام مرتبك ودموع تنهمر، تروي «أميرة سيد»، شقيقة قبطان الفيوم «سامح سيد»، المفقود في حادث غرق سفينة بالمحيط الهندي، مُعربةً عن رغبتها في العثور على شقيقها، سواء حياً أو ميتاً، لكي يطمئن ويستريح قلبها وقلب والدتها، قائلةً: «مش هأحاسب حد، أنا بس عايزة أعرف أخويا حي ولا ميت، ولو ميت هاتولي جثته»، مؤكدةً أنّ والدتها دخلت في صدمة كبيرة وغير قادرة على الكلام، مُطالبةً كل من يستطيع مساعدتها يتدخل على الفور ويساعدها في الوصول لشقيقها.

تفاصيل مأساة قبطان الفيوم

وقالت «أميرة سيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ شقيقها «سامح»، المعروف إعلامياً بـ«قبطان الفيوم»، كان يشعر بغرق السفينة بسبب أنّها متهالكة، وكانت محملة بحمولة ضخمة جداً لا تتحملها السفينة، مؤكدةً أنّه أخبرها بكل شيء وطلب منها عدم إخبار والدتها، حتى لا تتعب.

غرق سفينة بالمحيط الهندي

وأضافت شقيقة قبطان الفيوم أنّ السفينة غرقت في المحيط الهندي على بعد 12 كيلومتراً من الشاطئ، يوم الجمعة قبل الماضية، ولم يخبرها قبطان السفينة سوى الثلاثاء الماضي، أي بعد مرور 4 أيام على غرق السفينة، وأخبرها أنّه سقط في مياه المحيط الهندي هو وآخر يدعى «محمد جمال»، وجرفتهم الأمواج.

نفسي أشوفه حي ولا ميت

وأردفت شقيقة قبطان الفيوم قائلةً: «قبطان السفينة قالي احتسبيه عند الله شهيد، وفي نفس الوقت قال إنه كان لابس لايف جاكيت، ومش عارفة أخويا حي ولا ميت، أنا عايزاه، ولو مات هاتولي جثته أدفنها وأبرد ناري أنا وأمي، مش عارفة أروح فين ولا أعمل أيه».

لن نحاسب قبطان السفينة

وتابعت شقيقة قبطان الفيوم أنّها لن تحاسب أو تشتكي أحداً، فهي لا تريد سوى شقيقها، سواء حياً أو ميتاً، مؤكدةً أنّ قبطان السفينة أخبرها أنّ البحث مازال مستمراً عن شقيقها، ولكنها تشعر أن ذلك غير حقيقي.

وزيرة الهجرة تتدخل لإنقاذه

على جانب آخر، طلبت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أوراق القبطان المصري سامح سيد، وتواصلت مع السفارة المصرية في الأردن، لمتابعة الموقف.