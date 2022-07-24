تعرف على مصاريف جامعة ميريت 2022.. تبدأ من 65 ألف جنيه

أنهت الجامعات الخاصة استعداداتها لتنسيق القبول 2022 لطلاب الثانوية العامة، من خلال إعداد وتجهيز البرامج الدراسية والكليات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، ووفقًا لتوجيهات وضوابط الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، ويبحث المئات من طلاب الثانوية العامة 2022 العلمي عن مصاريف جامعة ميريت 2022 - 2023.

مصاريف جامعة ميريت 2022

وأعلنت جامعة ميريت عن تفاصيل مصاريف الجامعة 2022 - 2023 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، موضحًا أن مصروفات الطلاب المصريين بالجنيه المصري.

- كلية طب البشري: 120 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة: 65 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 67 ألف جنيه.

وفي نفس السياق، تبدأ الجامعات الحكومية الاثنين المقبل، مرحلة اختبارات القدرات 2022 وفقًا للقواعد والضوابط التي حددتها الوزارة والأعلى للجامعات، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وكذلك قواعد التسجيل لرغبات القدرات.

وكان قد صرح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يمكن الطلاب متابعة ومعرفة جميع أخبار التنسيق اختبارات القدرات للجامعات والمعاهد خلال الفترة القادمة من من خلال ما ينشر على المواقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

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