قوافل توعية لتقديم خدمات المياه والصرف لمواطني الجيزة

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مواصلة فريق التوعية والمشاركة المجتمعية تنفيذ القوافل المائية الشاملة بالقرى التي تشهد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مشاركة عدد من متطوعي الجمعيات الأهلية

قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن القافلة المائية استهدفت قرية كفر قنديل بأطفيح وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة أطفيح وبمشاركة عدد من متطوعي الجمعيات الأهلية.

استطلاع لرأي المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إلى أن القافلة قدمت خدمات فحص وقراءة عدادات المياه وتحليل عينات عشوائية من منازل المواطنين للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب وعمل استطلاع لرأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرية.

أهمية ترشيد استهلاك المياه وضرورة المحافظة على المشروعات القومية

وقال بدوي، في بيان، إنه تزامناً مع القافلة المائية شهدت جمعية الزهور للأعمال الخيرية بكفر قنديل لقاءً مجتمعياً تناول التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه وضرورة المحافظة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، بمشاركة عدد من قادة الرأي ومتطوعي الجمعيات الأهلية بالقرية.

رفع الوعي والتأثير الإيجابي على المواطنين وتحسين حياة المواطن بالريف المصري

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أهمية تعزيز سبل التعاون بين الشركة وقصر ثقافة الجيزة؛ لما للثقافة من دور كبير في رفع الوعي والتأثير الإيجابي على المواطنين، لافتاً إلى أنه تم عمل ندوات توعوية وورش سباكة بمركز أطفيح، شملت مكتبتي صول والحلف الشرقي تناولت التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة والتي تهدف إلى تحسين حياة المواطن بالريف المصري.