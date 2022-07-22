تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه في الجيزة: «لبس بنطلوني من غير إذن»

«لبس بنطلوني من غير إذن ولما عاتبته شتمني»، بتلك الكلمات اعترف شاب يبلغ من العمر 19 عاما، أمام جهات التحقيق، بقتل شقيقه الأصغر، عمدًا داخل منزل الأسرة في كرداسة بسبب الخلاف على بنطال.

وقال المتهم، في التحقيقات، إن شقيقه اعتاد الاستيلاء على متعلقاته الخاصة ومنها بنطال جديد، ما آثار غضبه: «مكنتش لبست البنطلون الجديد، وأخويا لبسه البنطلون الجديد، فاتخانقت معاه، ومسكت سكين المطبخ وطعنته عدة طعنات نافذة أودت بحياته في الحال».

المتهم باكيًا: «مكنش قصدي اقتله»

وظهرت علامات الحزن والحسرة علامات، على وجه المتهم بقتل شقيقه خلال جلسة التحقيق، وقال باكيا: «اللي حصل كان غصب عني ومكنش قصدي اقتله»، مضيفا أنه كان يتحدث مع شقيقه بشكل طبيعي ويعاتبه على ارتداء البنطلون قبل أن يرتديه هو لكنه فوجئ بشقيقه يعتدي عليه بالسباب والشتائم الأمر الذي أثار غضبه وتبادل معه الضرب بالأيدي وبعدها دخل إلى المطبخ وأحضر سكينًا طعن به شقيقه فمات على إثرها.

الجيران منعوا المتهم من الهروب

وأفادت تحقيقات النيابة، أن والدة المتهم والمجني عليه ظلت تصرخ وتستغيث بالجيران الذين حضروا وشاهدوا المجني عليه غارقا في الدماء، ومنعوا المتهم من الهرب حتى حضرت قوة أمنية من مباحث الجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وألقت القبض على المتهم وتم اقتياده إلى قسم شرطة كرداسة وتحرر محضرًا وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

التحفظ علي السكين المستخدم في الجريمة

تحفظت جهات التحقيق على السكين المستخدم في الجريمة وأرسلته إلى الأدلة الجنائية لفحصه لبيان حالته الفنية وموافاة النيابة بتقرير الفحص، واستمعت النيابة لوالدة الشابين، التي وأقرت أنها عادت إلى المنزل فوجدت نجليها يتشاجران على بنطال وطعن أحدهما الآخر عدة طعنات فمات على إثرها.