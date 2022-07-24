رسالة من محمود الخيامي لـ تامر حسني: «عوضني عن سنين عدم شغلنا مع بعض»

أعرب الملحن محمود الخيامي عن سعادته البالغة للنجاح الذي حققته أغنيته الجديدة «ليه طلة» مع الفنان تامر حسني في ألبومه الجديد «عشأنجي» والذي طرح مساء أول في أغنية كتبتها الشاعرة المغربية هالة علي.

محمود الخيامي: شكرا يا تامر على مجهودك

قال الخيامي لـ تامر في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «شكرا ليك يا تامر على مجهودك وانك تخرج الغنوة بالشكل ده وبغض النظر اننا عشرة عمر غالي أنا بتشرف إني بشتغل معاك ولازم تعوضني بقى عن سنين ما اشتغلناش فيها».

وأضاف: «كمان عايز اشكر ناس كتير خلف الكواليس جلال فهمي حبيبي واخويا وحسام حسني حبيبي واخويا والعشرة تامر يحي ورامي عجلان وهاني صليب وكل فريق عمل تامر حسني بجد انتم مثال للإحترافية ومبروك على كل زمايلي في الألبوم».

محمود الخيامي: فريق تامر حسني على مستوى الاحترافية

ألبوم تامر حسني الجديد «عشأنجي» هو من إنتاج وتوزيع شركة روتانا، التي أعادت تعاونها مع الفنان المصري بعد فترة غياب طويلة، ويتضمن الألبوم الجديد 9 أغنيات جميعهم باللهجة المصرية وهم «عشأنجي»، و«خدنا مناعة»، و«أحلى كلام»، و«مابجيش بالطريقة دي»، و«زي الأيام دي»، و«سجل يا تاريخ»، و«سواحنا»، و«ليه طلة»، «بعد مؤقت»، تعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين أمثال تامر حسين وهالة علي وحمادة السيد ومحمود الخيامي وتامر علي ومديح محسن وأحمد المالكي وبلال سرور ورمضان محمد.