كيفية سداد فاتورة الكهرباء في شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.. خطوات بسيطة

مع ارتفاع درجات الحرارة في مختلف المحافظات، يقبل المواطنون على استخدام أجهزة التكييف بشكل أساسي، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات فاتورة الكهرباء، وهو ما يبحث معه المواطنون عن طرق لمعرفة قيمة الفاتورة، وتقدم الشركات وسائل مختلفة لذلك، ومن بينها شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

فاتورة الكهرباء بشركة الكهرباء في البحيرة

ويسعى الكثير من الأهالي لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء أثناء الشهر بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، لا سيما مع بداية العام الجديد والذي تزداد فيه الفاتورة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وحددت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عدة خطوات للاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وذلك من خلال التسجيل على موقع الشركة واتباع عددا من الخطوات للوصول إلى معرفة أسعار الفاتورة ونسبة الاستخدام.

وتأتي أولى الخطوات من خلال الدخول على موقع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء وملء عدة بيانات مطلوبة، والتي منها إدخال رقم العداد المراد الاستعلام عنه، كما يتم أيضا أدخال بيانات المستخدم، ثم إدخال المبلغ المقرر سداده.

طرق سداد فاتورة الكهرباء بشركة كهرباء البحيرة

كما قدمت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء طرق عديدة لسداد فاتورة الكهرباء، والتي منها الدفع من خلال شركتي أمان وفوري، عن طريق بطاقات ميزة التي يحصل عليها المستهلك من البنوك الحكومية.

وحددت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عدة أرقام لتلقي شكاوى المواطنين حول فاتورة الكهرباء في عدة فروع، منها فرع «هندسة بندر دمنهور شرق في شارع 23 يوليو أمام المحكمة، ورقم التليفون 3318046»، و«هندسة بندر دمنهور غرب، وعنوانها شبرا بجوار المدرسة الزخرفية، ورقم التليفون 3358536»، و«هندسة مركز دمنهور وعنوانها أبو الريش – دمنهور، ورقم التليفون 3305823».

أرقام شكاوى فاتورة الكهرباء بشركة كهرباء البحيرة

واعتمدت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أرقاما أخرى أيضًا لخدمة العملاء وتلقي شكاوي فاتورة الكهرباءـ من خلال الرقم المختصر 121، أو خدمة الرسائل القصيرة من خلال رقم 91121، أو «الواتس آب» عبر رقم 01000549020.