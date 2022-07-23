ضبط 20 ألف لتر سولار بمخزن غير مرخص قبل طرحها بالسوق السوداء في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين بالبحيرة اليوم حملة تموينية مكبرة بمركز وادي النطرون برئاسة مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية الوقوف على مدى الالتزام بأسعار الوقود داخل محطات الوقود المختلفة ومدى توافره.

أسفرت الحملة عن ضبط 20 ألف لتر سولار تم تجميعها داخل أحد التنكات بمخزن غير مرخص لإعادة بيعها بالسوق السوداء بغرض التربح غير المشروع، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات الرقابية

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري.

كما شدد محافظ البحيرة علي ضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

محال تجارية تبيع مواد منتهية الصلاحية

كما شهدت مدينة ادكو بمحافظة البحيرة حملة رقابية مكبرة لمتابعة الأسواق والمحال التجارية ومدي الالتزام بالإسعار، أسفرت الحملات عن ضبط 5 محلات تجارية تبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شهدت مدينة إيتاي البارود أيضا حملة تموينية على المحال التجارية والمخابز التموين لمراقبة الجودة والأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تحرير 4 محاضر

أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن أسعار السلع لدية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، كما تم تحرير محضر لمحال تجاري لعرضه سلع منتهية الصلاحية.