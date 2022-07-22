افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 2 مليون و400 ألف جنيه في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة اليوم افتتاح مسجدين جديد بمركزي الدلنجات وأبو المطامير بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و400 ألف جنيه.

أسماء المساجد

والمساجد هي مسجد الشراقوة بقرية طيبة بالدلنجات المقام على مساحة 150 م وبتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه، مسجد الحاج عبد الونيس القبلي بقرية النفيس بأبو المطامير على مساحة 190م وبتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه.

إشادة بالجهود المبذولة

ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، مضيفا أنها تسعي جاهدة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف الذي قد يؤثر سلباً على الفرد والمجتمع.

تشييد وعمارة المساجد

كما أشاد محافظ البحيرة أيضا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة حيث يجري افتتاح مساجد بصورة مستمر.

وأضاف أمنه أن ذلك يأتي للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

خطبة الجمعة

وجاء عنوان خطبة الجمعة اليوم «الجار.. مفهومه وحقوقه» أن الإحسان إلى الجار قيمة نبيلة توثق أواصر المحبة والألفة، وتشيع روح التعاون والتكافل، وتناولت أيضا نشر الاستقرار بين أفراد المجتمع لذلك اهتمت الشريعة الإسلامية بالجار اهتماما عظيما فأوصت بحقه وعظمت حرمته.

وشهدت محافظة البحيرة قبل أسبوعين افتتاح 3 مساجد بعدد من مدن ومراكز المحافظة بالجهود الذاتية وإشراف وزارة الأوقاف.