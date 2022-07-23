هاني الناظر: 1.5 مليون مريض بهاق في مصر.. وسعر العلاج الجديد 70 ألف جنيه

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن نسبة الإصابة بمرض البهاق في مصر 1.5%، الأمر الذي يُعني أن هناك 1.5 مليون مصري تقريبا مصابين بالبهاق، وهي نسبة ليست قليلة، موضحًا أن مرض البهاق غير معدي، وهو خلل جيني ينتج عنه نشاط زائد في الجهاز المناعي، وهناك توصيف أدق له وهو أن جسم الإنسان يحارب نفسه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على قناة «صدى البلد».

العلاج الجديد هو دهان موضعي

وعلق «الناظر»، على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على تسجيل أول علاج موضوعي لمرضى البهاق لدى الأطفال والبالغين، إذ ذكر أن العلاج الجديد هو دهان موضعي، لا يمكنه علاج الخلل في الجهاز المناعي، وإنما الكريم علاج مساعد مع الأدوية، بالإضافة إلى أن سعر الدواء الجديد 70 ألف جنيه، ومدة العلاج تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، « لو واحد عنده مساحات كبيرة في الجسم هتبقى مشكلة كبيرة، والعلاج يستمر من 6 أشهر لسنة، أي أن تكلفته باهظة جدًا»، موضحًا أن الكريم لا يستخدم لمن هم أقل من 12 عاما.

العلاجات المناعية تكلفتها لن تصل لهذه الأرقام

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية، أن الجسم عندما تهاجمه ميكروبات، ينتج الجهاز المناعي أجساما مضادة، وفي حالة وجود خلل جيني تقوم الأجسام المضادة بكسر الخلايا الصبغية المسؤولة عن اللون فتترك مكانها فراغا وهو اللون الأبيض، «مهما كان هو علاج موضعي، الكريم بيعالج البقع الموجودة وليس الخلل، أما العلاجات المناعية فتكلفتها لن تصل لهذه الأرقام»، موضحا أن علاج المرض يستلزم علاج الخلل في الجهاز المناعي، والكريم الجديد علاج مساعد لا يمكن الاعتماد عليه فقط دون الحصول على دواء يعالج خلل الجهاز المناعي.