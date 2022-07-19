هاني الناظر يحذر من الاستحمام بالماء الساخن في الصيف.. تعرف على السبب

حذّر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، من الاستحمام بالماء الساخن في فصل الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا مخاطر الاستحمام بالمياه الساخنة على الجلد وصحة البشرة.

ودوّن هاني الناظر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الاستحمام في الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة لا يكون بالماء الساخن لأن الماء الساخن يساعد على تمدد الاوعية الدموية وتدفق الدم للجلد أكثر ويسبب سخونته، في حين أننا في حاجة لترطيب الجلد والبشرة».

5 تحذيرات من بعض السلوكيات الخاطئة

قدم الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، نصائح مهمة تتضمن 5 تحذيرات من بعض السلوكيات الخاطئة، بينها المشاركة في استعمال الأدوات الشخصية والمكياج الخاص بالسيدات، أو أدوات الحلاقة للرجال.

وقدم هاني الناظر مجموعة من النصائح للأسر ومن بينها نصائح للسيدات محذرًا من مجموعة من السلوكيات الخاطئة التي قد يتم ارتكابها دون قصد ولكن مشاكلها الصحية كبيرة، مطالبًا بتعليم السلوكيات الصحية للأبناء منذ الصغر، وتشمل:

- عدم استعمال الأدوات الشخصية التي تخص الغير وخاصة فرشاة ومشط الشعر والمقصات وقصافة ومبرد الأظافر وماكينات وأمواس الحلاقة وفرشاة الأسنان وكذلك نظارات الشمس.

- عدم استعمال ملابس البحر، مثل المايوه والمناشف والجوارب والأحذية والصنادل والشباشب بمختلف أنواعها التي تخص الآخرين.

- نصح «الناظر» البنات والسيدات بعدم استعمال أدوات التجميل بجميع أشكالها والماكياج نفسه من كريمات وبودرة وخلافه التي تخص الغير.

- شدد على ضرورة وضع كريم أو محلول مطهر على الجلد، فمثلًا ممكن نستعمل نيڤيا بلسم أو غيره بعد حلاقة الشعر أو إزالته للرجال والسيدات.

- نصح بضرورة عدم استعمال أدوات المائدة في الأكل سواء ملعقة أو شوكة يستعملها آخرون في الوقت نفسه، وعلى المائدة نفسها، وكذلك عدم الشرب من كوب سبق أي إنسان آخر الشرب منه.