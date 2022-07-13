هاني الناظر: لن أرفع قيمة الكشف الطبي في عيادتي مهما زادت الأسعار

قال الدكتور هاني الناظر الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، إنَّه لن يرفع قيمة الكشف نهائيًا في عيادته الطبية، مشددًا على أنَّ سعر التذكرة سيظل ثابتًا كما هو منذ سنوات طويلة مهما تحركت الأسعار.

هاني الناظر

وأضاف «الناظر» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا علي عهدي ووعدي الذي أخذته على نفسي خلال السنوات الماضية مع كل موجة ارتفاع في الأسعار والخدمات، وتمسكاً بمبادئي الثابتة، فإنني بإذن الله لن أرفع قيمة الكشف نهائيا في عيادتي وسوف يظل ثابتا كما هو منذ سنوات طويلة مهما زادت الأسعار والحمد لله»

ارتفاع الأسعار

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قد قررت في اجتماعها المنعقد مؤخرًا عقب انتهاء شهر يونيو 2022، تعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع «يوليو- سبتمبر 2022».

وأوضحت لجنة التسعير التلقائي، التفاصيل معلنة عن رفع سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه/ لتر، ورفع سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه/ طن ليصبح سعر الطن 5 آلاف جنيه/ طن، مع ثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

مجلس الوزراء

وفي هذا السياق، صدَر بيان صحفي عن مجلس الوزراء، اليوم يحذر من أي مخالفات لسائقي السرفيس والنقل الجماعي، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين.

وأوضح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنَّ هناك تعليمات صريحة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بإجراء المحافظين جولات مرورية على مواقف السرفيس ومحطات الوقود للتأكّد من انتظام العمل بالمواقف وعدم استغلال المواطنين.

وتابع أنَّه طبقًا لما أعلنه وزير التنمية المحلية فإن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخلياً وبين المحافظة والأخرى ستتراوح ما بين 5% إلى 7% على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات، على أن يتمّ إعلان التعريفات الجديدة صباح اليوم الأربعاء.