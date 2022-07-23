إخماد حريق في منزل بقرية ماقوسة بالمنيا دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، بمساعدة الأهالي، من إخماد حريق محدود اندلع في منزل بقرية ماقوسة التي تقع علي بعد كيلو متر من حي جنوب مدينة المنيا، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، وذلك دون إصابات بشرية.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مركز شرطة المنيا، يتضمن نشوب حريق داخل منزل بقرية ماقوسة دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

احتراق أثاث المنزل دون إصابات

وانتقل رجال الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وتمكنت من إخماده ومنع امتداده للمنازل المجاورة، بمساعدة الأهالي، وبالفحص تبين نشوبه بمنزل ملك «عبدالله ج»، مما أسفر عن احتراق بعض أثاث المنزل دون وقوع أي أضرار أو إصابات بشرية.

التحريات ترجح حدوث ماس كهربائي

تم إخطار المعمل الجنائي للمعاينة ومعرفة أسباب نشوب الحريق، ورجحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

وشهدت المنيا، قبل عدة أيام، نشوب حريق محدود في أشجار النخيل بقرية المسيد التابعة لمركز العدوة أقصى شمال غربي المحافظة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده قبل امتداده للمنازل المجاورة.

ورجحت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية، نشوب الحريق بسبب إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل على حشائش جافة مجاورة للنخيل، ومع ارتفاع درجة الحرارة امتدت النيران لأشجار النخيل.