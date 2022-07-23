فرقة كايروكي تعتذر عن سوء تنظيم حفل الإسكندرية

اعتذرت فرقة كايروكي عن سوء التنظيم الذي شهده حفل أمس، الذي حضره ما يقرب من 20 ألف شخص بالإسكندرية، وذلك بعد غياب 3 سنوات عن تنظيم الحفلات في عروس البحر المتوسط.

كايروكي تشكر الجمهور

وقالت فرقة كايروكي في بيانها: «جمهورنا العزيز، نحب نشكركم جميعًا على الحضور التاريخي في حفلة إسكندرية وعلى طاقتكم اللي كانت بتهز المكان ولكن وصلنا أيضًا أن كان فيه سوء تنظيم».

وأضافت الفرقة: «إحنا بنأكد أن سلامة جمهورنا أولوية ولا نقبل أي أعذار عن أي سوء تنظيم حصل من قبل المنظمين، نوعدكم أننا نعمل جاهدين على أن هذا الخطأ لن يتكرر في المستقبل، شكرًا جمهورنا العزيز».

مسلسل ريفو

وكان أمير عيد وتامر هاشم أعضاء فرقة كايروكي قدما مسلسل ريفو على منصة watch it، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، والمسلسل يتكون من 10 حلقات.

وشارك في بطولته: ركين سعد، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، مينا النجار، وهو من إخراج يحيي إسماعيل وتأليف محمد ناير.

ومن المقرر أن يقدم فريق العمل أجزاء أخرى من المسلسل خلال الفترة المقبلة، وقال أمير عيد في تصريحات سابقة لــ«الوطن»، إنه متحمس للأجزاء المتبقية من ريفو، ويكون سعيدا إذا قدم جزءا ثانيا وثالثا ورابعا لأنه يحب المسلسل، وسعيد بردود الأفعال على المسلسل.