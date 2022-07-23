الديهي: يجب تغطية جميع خطوط السكك الحديدية بكاميرات المراقبة لحمايتها

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على الخارجين عن القانون ممن قاموا بسرقة صناديق الإشارات الذي تسبب في توقف القطارات، وتم تحويلهم للنيابة العسكرية بتهم تخريب ممتلكات عامة وإرهاب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالأمن القومي، موضحًا أن هناك مسؤولية مجتمعية على المواطنين في واقعة سرقة صناديق الإشارات مؤكدًا أننا بحاجة ماسة لوضع كاميرات مراقبة بكامل مرفق السكك الحديدية، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، والذي يُعرض على شاشة «TeN».

حماية مرفق السكك الحديدية الذي كلف المليارات لن يجدي فيه الوعظ

ووجه «الديهي»، حديثه لوزير النقل: «كمل جميلك يا باشمهندس كامل الوزير»، موضحًا أن حماية مرفق السكك الحديدية الذي كلف المليارات وبذل فيه مجهود جبار لن يجدي فيه الوعظ، فنحن بحاجة لسنوات لتغيير ثقافة الناس، ولا بد من تغطية كافة خطوط السكك الحديدية بكاميرات المراقبة لحمايتها، معقبًا: «العالم أجمع كله بقى كاميرات»، مقترحًا أن يتم التعاون بين وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية ووزارة التنمية المحلية لترتيب وضع كاميرات مراقبة بمحطات السكك الحديدية، مؤكدًا أن الوعظ في الإعلام والثقافة أصبح أذان في مالطا.

لا يوجد فراغ في منطقة الشرق الأوسط

وفي الملف الخارجي، قال الإعلامي، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قال إن الرئيس الأمريكي مُصمم على عدم ترك أي فراغ في الشرق الأوسط، موجهًا حديثه لمستشار الأمن القومي الأمريكي: «مين قالكم أن المنطقة فيها فراغ وأن زعماء وقادة المنطقة بحاجة لدروس خصوصية في كيفية ملء الفراغ، المنطقة لم يعد بها فراغ وزعماء المنطقة والمنطقة بناسها وإمكانياتها نضجت بما فيه الكفاية»، كما أن مخرجات قمة جدة تؤكد أنه لا يوجد فراغ في منطقة الشرق الأوسط، وقادة المنطقة يحكمون المنطقة بسيادة تامة غير منقوصة.