القبض على 4 أشخاص لسرقتهم صناديق الإشارات المنظمة لسير القطارات بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بسرقة الصناديق الخاصة بالإشارات المنظمة لحركة سير قطارات السكك الحديدية بالغربية، وتبين سرقتهم 5 صناديق إشارات «تركات»، تعمل على تغذية السيمافورات، بالإشارات المنظمة لحركة سير قطارات السكة الحديد في المنطقة الواقعة ما بين طنطا و بركة السبع.

وأثرت السرقة على حركة سير القطارات، قبل إصلاح الجهات المختصة بهيئة السكك الحديدية، العطل وإعادة حركة تسيير القطارات بصورتها الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بسرقة إشارات تنظيم سير القطارات

ذكرت وزارة الداخلية أن أجهزتها المعنية تحركت لكشف ملابسات ما تبلغ من هيئة السكك الحديدية، لمديرية أمن الغربية، بسرقة صناديق الإشارات «تركات» المغذية للسيمافورات بالإشارات المنظمة لحركة سير القطارات، والبالغ عددها خمسة، في محيط المنطقة الواقعة ما بين طنطا وبركة السبع.

وأوضحت أنه عقب ورود البلاغ إلى رجال الشرطة، تم على الفور تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومديرية أمن الغربية، وتوصلت تحريات رجال الشرطة إلى كشف غموض الواقعة وتحديد مرتكبيها عقب تحريات مكثفة فى الواقعة.

شخصان لهما معلومات جنائية

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصين لهما معلومات جنائية، وتم تحديد المكان الموجودين فيه، كما تبين أنهما مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة، وتم استهدافهما، وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا، بارتكابهما الواقعة، باستخدام دراجة نارية «تروسيكل» بدون لوحات معدنية، ملك أحدهما، وقيامهما ببيع المسروقات لتاجري خردة سيئي النية، أمكن ضبطهما والمسروقات والدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، واقتيادهما إلى قسم الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.