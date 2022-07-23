القبض على المتهم بقتل موظف وحرقه داخل برميل في قنا

نجحت الأجهزة الأمنية بمركز قوص، في ضبط المتهم بقتل موظف في السكة الحديد في قنا، بعد العثور على جثته مشوهة بالنار داخل برميل في نهر النيل أمام قرية الحمر والجعافرة في دائرة المركز.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد ضبط المتهم «عبد الحميد أ ي»، 46 عاما، مالك مصنع بمركز قفط، لاتهامه بقتل «عبدالباسط أحمد أبو المجد»، موظف بالسكة الحديد في قوص.

المطالبة برد مبلغ 400 ألف جنيه

وكشفت تحريات المباحث في قوص، أن المجني عليه له مبلغ مالي يقدر بـ400 الف جنيه لدى المتهم، كما تبين أنه يوم ارتكاب الجريمة، الخميس الماضي، ذهب المجني عليه لمطالبة الجاني برد المبلغ، وعلى إثر ذلك قام المتهم بضرب الضحية بآلة حادة، ثم أشعل النار فيه داخل برميل ثم أحكم غلقه، وألقاه في نهر النيل بقوص.

وكانت جهة التحقيق في مركز قوص، قررت اليوم، دفن جثة موظف بهيئة السكة الحديد، بعدما عثر عليها مشوهة بالنار داخل برميل في نهر النيل أمام قرية الحمر والجعافرة في دائرة المركز، وطالبت مباحث مركز شرطة قوص بضبط المتهم.

واستلمت أسرة الضحية، جثمانه من مشرحة مستشفى قوص المركزي، وسط حالة من الحزن، وتم دفنه في مقابر العائلة بقرية الكراتية.

العثور على جثة مجهولة الهوية

كانت الأجهزة الأمنية بقنا، تمكنت من كشف هوية جثة عثر عليها الخميس الماضي، متفحمة ومشوهة داخل برميل بترول مغلق في نهر النيل أمام قرية قرية الحمر والجعافرة بقوص.

وتبين أن الجثة التي تم تعرف عليها من أسنانه «الأبلتين»، لموظف بالسكة الحديد يدعى «عبدالباسط أحمد أبو المجد»، 52 عاما، مقيم بقرية الكراتية في قوص، متغيب وتم العثور عليه جثة مشوهة.

تلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا من الأجهزة الأمنية والأهالي، يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية متحللة داخل برميل، في نهر النيل بقرية الحمر والجعافرة بقوص.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.