التصريح بدفن جثة «برميل البترول» بقنا.. موظف متزوج بامرأتين

قررت سلطات التحقيق في مركز قوص، بمحافظة قنا، قبل قليل، التصريح بدفن جثة موظف بهيئة السكة الحديد، عثر عليها مشوهة بالنار داخل برميل في نهر النيل، أمام قرية «الحمر والجعافرة» في دائرة المركز، وطلبت من مباحث مركز شرطة قوص سرعة ضبط المتهمين.

دفن جثمان القتيل في مقابر قرية «الكراتية»

وكشف مصدر أمني أن المجني عليه كان متزوجاً من امرأتين، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين في ارتكاب الجريمة البشعة بحق الموظف القتيل، حيث تسلمت أسرة الضحية، جثمانه من مشرحة مستشفى قوص المركزي، وسط حالة من الحزن، وتم دفنه في مقابر العائلة بقرية «الكراتية»، بدائرة مركز قوص.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من كشف هوية الجثة التي عثر عليها يوم الخميس الماضي، متفحمة ومشوهة داخل برميل بترول مغلق ملقى في نهر النيل، أمام قرية «الحمر والجعافرة» بقوص.

وتبين أن الجثة، التي تم تعرف عليها من أسنانه البلاتين، لموظف بالسكة الحديد يُدعى «عبدالباسط أحمد أبو المجد»، 52 سنة، مقيم بقرية «الكراتية»، التابعة لمركز قوص، تم الإبلاغ عن تغيبه منذ فترة.

العثور على جثة متحللة داخل برميل مغلق بالنيل

وعثر الأهالي في قرية «الحمر والجعافرة» بمركز قوص، في وقت سابق مساء أمس الأول الخميس، على جثة مجهولة الهوية متحللة، داخل برميل محكم الغلق بالحديد، في نهر النيل.

تم إخطار الأجهزة الأمنية والدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص، تحت تصرف النيابة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بدفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، والتعرف على هوية صاحبها، وتم تسليمها إلى ذويه لدفنها في مقابر أسرته.