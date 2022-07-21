عاجل.. الابن العاق يقتل والده بسبب خلافات على الأرض بقنا

لقى مزارع مصرعه على يد ابنه، الذي أطلق عليها عدة طلقات نارية في قرية «أبو مناع غرب»، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، مساء اليوم الخميس، بسبب خلاف بينهما على قطعة أرض.

إخطار مدير أمن قنا بمقتل مزارع على يد ابنه

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بمصرع مزارع مسن على يد نجله بقرية «أبو مناع غرب»، بمدينة دشنا، شمال محافظة قنا، وتبين مصرع شخص يُدعى «محمد أحمد فخري»، 67 سنة، بطلق ناري، في قرية «أبو مناع غرب»، بمدينة دشنا.

وانتقلت قوات الأمن إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينات والتحريات اللازمة، التي أثبتت أن القاتل هو ابن المجني عليه، بسبب خلافات بينهما على أرض زراعية.

التحفظ على جثة القتيل بمشرحة دشنا قيد التحقيق

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت من مباحث مركز شرطة دشنا، كشف ملابسات الواقعة.