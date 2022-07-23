محمد نور يطرح برومو الدويتو الغنائي مع مصطفى قمر

طرح الفنان محمد نور، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البرومو الدعائي للدويتو الغنائي الجديد «شوفتوا القمر» والذي يجمعه بالفنان مصطفى قمر.

تفاصيل دويتو شوفتو القمر

«شوفتوا القمر» كلمات أحمد علاء الدين ولحن محمد نور وتوزيع محمد شفيق وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وهندسة صوتية محمود عزت وتم الانتهاء من تسجيلها، حيث من المقرر طرحها يوم الخميس 28 يوليو الجاري على جميع المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي بيان صحفي، أعرب المنتج محمد علام عن سعادته بالتعاون مع فنان بحجم مصطفى قمر من خلال «شوفتوا القمر» والتي تصنف ضمن الأغاني الرومانسية التي يضمها الألبوم المقبل للفنان محمد نور والذي يحمل عنوان «الحب»، ومن المقرر طرح أغانيه على فترات خلال موسم صيف 2022 ويحتوي على 8 أغنيات بمشاركة عدد من أشهر الشعراء والموزعين والملحنين بالوطن العربي.

يذكر أن النجمين مصطفى قمر ومحمد نور خضعا لجلسة تصوير خاصة بـ«شوفتوا القمر» مع المصور الشهير عماد قاسم.