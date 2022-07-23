بولندا تعاني من أزمة في السكر.. والمتاجر تمنع شراء أكثر من 10 كيلو للفرد

أفادت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، بأن نقصا في السكر ظهر في العاصمة البولندية وارسو، ومناطق أخرى من بولندا، وجرى فرض قيود على شراء أكثر من 10 كيلوجرامات للفرد.

شراء 10 كيلو سكر لكل فرد

وقالت الوكالة في تقرير لها، إن السكر في بولندا أصبح غير متوافر في المتاجر الصغيرة وسلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة، وظهر ذلك بشكل دوري في بعض المنافذ، وجرى فرض قيود على المشترين، إذ يُسمح للشخص الواحد بشراء أكثر من 10 كيلوجرامات.

النقص مرتبط بموسم عمل المربى

وتابع التقرير بأن البائعين أكدوا أن نقص السكر مرتبط بموسم عمل المربى، لكن في نفس الوقت لاحظوا أنه في السنوات السابقة كان هناك ما يكفي من السكر، ونقلت الوكالة عن سلسلة «ألدي» إن الوضع المتوتر نشأ بسبب مشاكل في الخدمات اللوجستية ونقص سائقي الشاحنات والحاويات، فضلاً عن ارتفاع أسعار الشحن، يضاف إلى ذلك الأحوال الجوية والمناخ.

وقال نائب رئيس شركة «توماس ريجا» المنتجة للسكر، إنه لا يوجد نقص في السكر، وأن العملاء يشترون المنتج في المتاجر، ولا داعي للقلق بشأن نفاده، وتابع: «لقد وقعنا اتفاقيات مع المزارعين، وهم يزودوننا بالبنجر وننتج السكر، ولا توجد مشكلة من جانبنا، والإنتاج على مستوى مماثل، وننتج ما يوازي 40% من احتياجات السوق البولندية»، وأضاف أن هناك أيضًا 3 كيانات أخرى برأسمال ألماني تنتج السكر.

ألمانيا.. إنتاج الورق مهدد بالإيقاف حال توقف إمدادات الغاز

وذكر تقرير الوكالة الروسية، أنه قبل أيام بدأ التجار في ألمانيا يتحدثون عن وقف إنتاج الورق، حال حدوث توقف كامل لإمدادات الغاز، إذ أن المصنعين لا يعرفون ما إذا كانوا قادرين على إنتاج السلع في الخريف أو الشتاء، وعلاوة على ذلك، من الممكن إيقاف إنتاج المنتجات المتعلقة بالورق، وأي منتجات ذات صلة، ولا سيما منتجات النظافة.