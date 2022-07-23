يسرا تحيي ذكرى وفاة والدتها: «الوجع على فراقك مش بيعدي»

حرصت الفنانة يسرا على إحياء ذكرى وفاة والدتها، التي توفيت منذ 3 سنوات، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيرة إلى أنها كانت محظوظة بها.

وكتبت يسرا: «حبيبتي ونور عنيا أمي، عدى على فراقك 3 سنين والوقت والوجع على فراقك مش بيعدي، أنا كنت محظوظة بيكي وبنعمة وجودك وكل اللي أنا فيه بفضل ربنا وببركة دعائك».

وأضافت: «مفيش كلام هيوفيكي حقك كنتِ نعمَ الأم والصديقة، وحشتيني ووحشني حضنك وصوتك ربنا يصبرني على فراقك ويقدرني أفضل مكملة بسيرتك الحلوة.. فضلا وليس أمرا برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لأمي حبيبتي سهيلة وهبي».

نجاح يسرا في دراما رمضان الماضي

وفي سياق آخر، حققت يسرا نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال مشاركتها في دراما رمضان الماضي بمسلسل «أحلام سعيدة»، الذي لقي تفاعلا كبيرا من الجمهور، وكانت تدور أحداثه حول ثلاث سيدات في منتصف العمر، وهن «فريدة وشيرين وليلى» من طبقة اجتماعية مختلفة، يعانين من الأرق وصعوبة في النوم، يجمعهن القدر سويا ليخضن تجارب تساعدهن في التغلب على مشاكلهن ومواصلة حياتهن بطريقة أفضل.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

وشارك يسرا في بطولة أحلام سعيدة: غادة عادل، انتصار، شيماء سيف، هشام إسماعيل، مي كساب، محمد أوتاكا، نور محمود، هشام عاشور، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، ميسرة، إسماعيل فرغلي، وهو من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.