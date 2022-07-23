ننشر نص أمر إحالة المدرس المتهم بالتحرش بطالبة حدائق الأهرام

تنشر «الوطن» نص أمر إحالة مدرس الكيمياء المتهم بالتحرش بطالبة في منطقة حدائق الأهرام خلال درس خصوصي، حيث اتهمت النيابة العامة «خالد.م»، 41 عاما، في 11 أبريل من العام الحالي، بهتك عرض المجني عليها الطفلة «سلمى.م»، والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما.

أمر إحالة المدرس المتهم بالتحرش

وأضاف أمر الإحالة أن ذلك كان بالقوة حال كونه من المتولين ملاحظتها وله سلطة عليها بأن استغل وجود الفتاة حال تلقينها مادة دراسية في مسكنها وباغتها بأن استطالت يده إلى أماكن عليه من جسدها «يدها وساقها» فأخل بذلك بحيائها إخلالا جسيما على النحو المبين بالتحقيقات.

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 36 لسنة لذلك عقب الاطلاع على المادة 214/ الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون) لسنة 1981 أمرت النيابة أولا بـ إحالة القضية إلى الحكاية حياة العامة المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم المخلى سبيله، طبقا للقيد والوصف المبينين بأمر الإحالة ورفقة قائمة بمؤدي أقوال الشهود وأدلة الثبوت.

ثانيا بندب الأستاذ المحامي صالك الدور للدفاع عن المتهم، وثالثا بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم، ورابعا بإعلان المتهم بأمر الإحالة خلال الميعاد القانوني المقرر.