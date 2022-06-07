إخلاء سبيل مدرس الكيمياء المتهم بالتحرش بطالبة في حدائق الأهرام

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل مدرس الكيمياء المتهم بالتحرش بفتاة تبلغ من العمر 15 عاما، أثناء تلقيها درسا خصوصيا بمنزلها بمنطقة حدائق الأهرام.

كشف ملابسات الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمن تضرر إحدى السيدات، من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بكريمتها، أثناء إعطائها درسًا خصوصيًا بمنزلها في منطقة حدائق الأهرام.

الصلح بين الطرفين دون ذكر الواقعة

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص ونجلته، طرف أول -كيميائي يقوم بتدريس مادة العلوم طرف ثان -بحدوث مشادة كلامية بين الطرفين، وتم التراضي والصلح فيما بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، دون ذكر واقعة التحرش.

بداية الواقعة

في وقت لاحق وعقب بث مقطع الفيديو المشار إليه، تم تقنين الإجراءات وضبط المشكو في حقه ووالدة الفتاة القائمة على بث مقطع الفيديو، وتولت النيابة العامة التحقيق.