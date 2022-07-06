إحالة مدرس الكيمياء المتهم بالتحرش بطالبة حدائق الأهرام للجنايات

قررت النيابة العامة، إحالة مدرس الكيمياء، المتهم بالتحرش بإحدى الفتيات «طالبة» البالغة من العمر 15 عاما، بمنطقة حدائق الأهرام، وذلك أثناء تلقيها درسًا خصوصيًا بمنزلها، إلى محكمة الجنايات المختصة.

وكانت والدة الفتاة، ظهرت في مقطع فيديو تداوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثت عن قيام أحد الأشخاص «مدرس» بالتحرش بابنتها، خلال إعطائها درسًا خصوصيًا بمنزلها في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

بلاغ بحدوث مشادة كلامية دون ذكر واقعة التحرش

وبعد فحص الفيديو المتداول، وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، تبين أنه بتاريخ 29 أبريل الماضي، تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص وابنته، طرف أول - كيميائي يقوم بتدريس مادة العلوم طرف ثان – بحدوث مشادة كلامية بين الطرفين، وتم التراضي والصلح فيما بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، دون ذكر واقعة التحرش.

إحالة مدرس الكيمياء المتهم بواقعة التحرش للجنايات المختصة

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مدرس الكيمياء، وحدثت مواجهة بينه وبين والدة الفتاة، التي أقرت قيام المتهم بواقعة التحرش، مما واجهها المتهم بإنكار الواقعة وعدم القيام بها، وتابعت جهات التحقيق التحريات وسماع الأقوال، وأصدرت قرار إخلاء سبيله ومتابعة التحقيقات وهو بالخارج، حتى أصدرت قرار إحالته للجنايات المختصة اليوم.