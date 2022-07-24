غرفة عمليات لإصلاح كابلات مركز التعليم المدني والتدريب بالجزيرة

تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعمال إصلاح الكابلات الأرضية بمركز التعليم المدني بالجزيرة، التابع للوزارة وعلي مدى ستة أيام من العمل المتواصل قامت غرفة عمليات الأزمة التي شارك في حلها كل من الإدارة المركزية للمدن الشبابية والادارة المركزية للمنشات وشركة المدن للصيانة وقطاع كهرباء شركة جنوب القاهرة لمتابعة وإصلاح الكابلات الأرضية بالمركز حيث نجحت جهود غرفة العمليات بقيادة دكتورة ميرفت سيد أحمد رئيس الادارة المركزية للتعليم المدني، في احتواء الأزمة وتوفير أماكن إقامة بديلة بمركز شباب الجزيرة للشباب مبادرة مصر الرقمية.

كما قام اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بتذليل كافة العقبات والإجراءات الإدارية ومتابعة خط سير العمل وذلك عقب الجولات الميدانية التي قام بها خلال زيارة لموقع العمل موجهاً الشكر لجميع العاملين بالمركز وغرقة العمليات علي حسن إدارة الأزمة.

توفير مصدر بديل للتيار الكهربائي لحين إصلاح الأعطال

كما سعت الادارة في توفير مصدر بديل لـ التيار الكهربائي لحين إصلاح الأعطال الموجودة لاستمرار نشاط المركز وعمل إحلال وتجديد للمحولات الكهرباء ولوحات الكهرباء نظرا لمرور أكثر من 25 عاما علي تركيبها ونظرا لسوء حالاته بمحولات نفس القدرة أو أكبر في حالة زيادة الأحمال بعد دراسة أحمال المبني بمعرفة استشاري الوزارة، في ضوء إعداد نوتة حسابية تفصيلية للأحمال الحالية والأعمال النهائية المطلوب إضافتها للمركز مع توضحي التدرج الزمني للأحمال فضلا عن مراجعة منظومة النقل الآلي عن طريق شركة الصيانة وإدارة المنشآت بقيادة الدكتورة أشرف البجيرمي حيث تم تغيير معظم المفاتيح الخاصة بلوحات الجهد المنخفض.

التواصل مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لاختبار الكابلات الأرضية

كما تم التواصل مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لاختبار الكابلات الأرضية وتحديد أماكن الأعطال والان يتم الإصلاح ضمانا لسلامة الأرواح والمنشأ وقيام المركز بأداء رسالته.