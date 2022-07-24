استكمال محاكمة 34 متهما في قضية «كفن عين شمس» اليوم

تنظر محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، اليوم الأحد، محاكمة 34 متهما من أفراد عائلة الميرغني، في القضية المعروفة إعلاميا ب«كفن عين شمس».

تقديم لاب توب

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة الماضية، لجلسة اليوم الأحد، لتقديم لاب توب للهيئة الوطنية للإعلام.

تحريات المباحث

وتسلمت النيابة العامة، في وقت سابق، تحريات المباحث التي أجريت بشأن هذه القضية واقعة فيديو «الكفن» بمنطقة عين شمس، وأسندت النيابة العامة عدة اتهامات للمتهمين الذين ظهروا في الفيديو، من بينها الخطف والبلطجة واستعراض القوة، مؤكدة أن المتهمين ألقوا الرعب في نفوس الضحايا وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم 9 من شهر مايو الجاري لعمل الصلح بين الطرفين.

اتفاق على الصلح

وقبل حدوث واقعة «فيديو الكفن»، اتفق عدد من الوسطاء المعنيين للصلح بين الطرفين، في يوم 9 مايو، وفي هذا اليوم توجه المجني عليهم الثلاثة، رفقة وسطاء، إلى مسكن المتهمين، ففوجئوا فوْر وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضر المتهمون ثلاثة أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين ممن كانوا طرفا في الشجار الواقع بالمركب سلفا، وصوروهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم.

وبعمل التحريات حول الواقعة، أكدت أن المتهمين أشهروا في وجوه المجني عليهم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدسا وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء، وإثر ذلك جرى تداول مقطع مصور تضمن تقديم المجني عليهم الأكفان للمتهمين، بعدما نشره أحد أفراد عائلتهم، تنكيلا بالمجني عليهم، فرصدته إدارة البيان بمكتب النائب العام، وبالعرض أمر بسرعة التحقيق في الواقعة.