 عرض المتهم بقتل شاب في عين شمس على الطب الشرعي.. «ضربه بمقص»

قررت جهات التحقيق، عرض صاحب محل بلاي ستيشن، متهم بقتل شاب بضربه بمقص في عين شمس، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الجريمة، كان تحت تأثير الكحوليات والمخدرات من عدمه، كما استعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة المجني عليه، وكذلك تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بطعن في الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «مايكل ن ش» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بجرح طعني في الصدر، وكشفت التحريات بأن صاحب محل بلاي ستيشن وراء ارتكاب الواقعة.

مشادة كلامية تطورت للتشابك بالأيدي

وأوضحت التحريات، أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه والمتهم وتطورت للتشابك بالأيدي، وقام المتهم بتسديد طعنة في الصدر، بواسطة مقص للمجني عليه، وسقط على الأرض وسط بركة من الدماء، لافتة إلى أن الأهالي قاموا بنقل المجني عليه إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أيدها وأضاف أن المجني عليه حضر إلى محل البلاي ستيشن ملكه، وحاول التشاجر مع بعض زبائنه، وحاول أن يجلس مكان أحدهم للعب على جهاز البلاي ستيشن.

وأضاف المتهم، أنه حاول أن يطرد المجني عليه خارج المحل ملكه، ولكنه رفض فحدثت مشادة كلامية وتطورت للتشابك بالأيدي، وفي محاولة للدفع عن نفسه سدد له طعنة من مقص كان على مكتبه، وسقط قتيلا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي أصدرت قراراتها سالفة الذكر.