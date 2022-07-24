خمسيني ينهي حياته شنقا في منزله بكفر الشيخ.. حالة نفسية بسبب خلافات زوجية

أقدم شخص خمسيني على إنهاء حياته شنقا، في منزله بإحدى قرى مركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، وذلك إثر مروره بأزمة نفسية نتيجة لوجود خلافات زوجية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بالعثور على جثمان شخص

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دسوق، بالعثور على جثمان شخص يدعى «م . ر،» يبلغ من العمر 54 عاما، مشنوقا ومعلقا في أعلى سقف شقته.

خلافات زوجية أثرت على حالته النفسية

وانتقلت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ إلى موقع الحادث، وبسؤال أسرة المتوفي، أكدت أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة وذلك لوجود خلافات زوجية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، وأخطرت جهات التحقيق.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت الجهات المعنية التحقيقات في ملابسات الواقعة، وجرى انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.