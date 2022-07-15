مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال بالسويس

شهدت محافظة السويس، وتحديدا طريق وادي حجول القريب من العين السخنة، حادث انقلاب سيارة نقل، ما أدى لبمصرع شخص وإصابة 15 آخرين، وجرى نقل المصابين لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق في الحادث.

بلاغ بإصابة 14 شخصا في حادث سير

تلقى مرفق إسعاف محافظة السويس، بلاغا من قائدي السيارات على طريق وادي حجول القريب من العين السخنة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل كانت تحمل عمال في الصندوق الخلفي لها، تابعين لأحد المشروعات.

من جانبه، وجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف بالسويس، 14 سيارة إسعاف لموقع الحادث، لتوفير التأمين الطبي ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

قوة من تأمين الطرق لمعاينة ومتابعة الحادث

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق بمحافظة السويس إلى موقع الحادث، وتبين حدوث انقلاب سيارة نقل تحمل لوحات «5149 ر ن ج»، وذلك بسبب السرعة الزائدة خلال السير على الطريق، من وصلة وادي حجول بعد محطة تموين الوقود بـ 3 كيلو متر اتجاه السخنة.

وأعلنت مديرية الصحة في السويس رفع درجة الاستعداد بالمستشفى العام لاستقبال المصابين، وتابع الدكتور أحمد نوح، مدير إدارة المستشفيات، وصول المصابين إلى المستشفى.

وأجرى الأطباء وأطقم التمريض، الفحوصات والأشعة اللازمة لمصابي الحادث، وجرى تسكين جميع الحالات بأقسام المستشفى المختلفة حسب حالاتهم الصحية لاستكمال العلاج.

وقال مصدر طبي إن المصابين بينهم 6 أطفال، وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وجروح سطحية وأخرى قطعية متفرقة، فيما تعرض أحد المصابين لغيبوبة تامة وتوفي أحد المصابين.

ووجه الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بتوفير كل الإمكانات لعلاج المصابين.