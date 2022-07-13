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مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمنفلوط

كتب:

سويفي رشدي
10:27 ص | الأربعاء 13 يوليو 2022
استخدام سلاح ناري - صورة أرشيفية

استخدام سلاح ناري - صورة أرشيفية

لقي شاب مصرعه وأصيب شخص آخر فى مشاجرة بينهما على إثر خلافات قديمة بقرية بني عدي في منفلوط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط بتلقي بلاغا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية.

قوات الشرطة والإسعاف بموقع البلاغ

وعلى الفور تحركت قوات من الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين أن المشاجرة بسلاح ناري بين عائلتين أدت إلى مصرع المواطن رمضان محمد جابر 21 سنة من عائلة «بيومي مبارك»، وإصابة المواطن محمد فرغلي محمد همام من عائلة «همام».

خلافات قديمة بين العائلتين

وترجع سبب المشاجرة بين العائلتين إلى خلافات قديمة بين أفراد العائلتين، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى منفلوط تحت تصرف النيابة والجثة بمشرحة المستشفى.

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بقلم سويفي رشدي