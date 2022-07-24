خبير زراعي: انهيار أسعار الزيوت والقمح عالميا

قال الدكتور نادر نور الدين، الخبير الاستراتيجي بمنظمة الفاو، إن الأمين العام للأمم المتحدة، اعترف بإنهاء أزمة الغذاء العالمي، وذلك بعد معلومات مؤكدة أن القمح الروسي الأوكراني المخزن يبلغ 70 مليون طن قمح، وسوف تخرج للأسواق قريبا بما يؤكد حل المشكلة.

50% من الزيوت العالمية تخرج من روسيا وأوكرانيا

وأوضح «نور الدين» في مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» المذاع على فضائية CBC، أن 50% من الزيوت العالمية تخرج من روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أن الاتفاق الروسي الأوكراني يؤكد حل الأزمة العالمية في الغذاء وكذلك أزمة الأسمدة لأن دول أفريقيا تعتمد على الأسمدة الروسية لما لها من تأثير صريح على سعر الأغذية في الأسواق، مؤكدا أن أزمة الأسمدة مهمة ولا بد من حلها لأنها أيضا تؤثر على المحاصيل

40 دولة من أفريقيا تستورد الأسمدة الروسية

وأشار «نور الدين» إلى أن 40 دولة من أفريقيا تستورد الأسمدة الروسية، وفي حال انقطاع الأسمدة ترتفع الأسعار فورا ويقل الإنتاج مع الوقت، موضحا أن الأمم المتحدة تبذل جهدا في الأزمة الروسية الأوكرانية محاولة حل المشكلة العالمية وتوفير الغذاء لكل البلاد.

وأكد الدكتور نادر نور الدين، الخبير الاستراتيجي بمنظمة الفاو، أن دول الاتحاد الأوروبي تستورد الأقماح وكذلك الدول العربية من روسيا وأكرانيا والذي يصل للدول العربية في خلال 12 يوما، لافتا إلى أن أسعار الزيوت والأقماح بدأت تنهار في البورصات العالمية بما سينعكس على أسعار اللحوم والدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة في الأسواق خاصة بعد انخفاض أسعار الأعلاف.