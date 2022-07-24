«عشان يسرق عجلة».. «عاطل» يقتل مزارعين في الهرم

تمكن ضباط قسم شرطة الهرم، من التوصل لهوية المتهم بقتل شخصين عثر عليهما مقتولين في أرض زراعية بالهرم، وتبين أن القاتل «عاطل» سرق دراجة ملك أحد المجني عليهما، فحاول الضحية منعه، ليعتدي عليه الجاني بحجر على رأسه أنهى حياته، وخلال هروبه شاهده القتيل الثاني فحاول منعه، إلا أن القاتل اعتدى عليه بحجر أنهى حياته، وأرشد عن الدراجة المسروقة، واعترف بإدمانه المواد المخدرة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثتين بعد تشريحهما.

ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بمقتل شخصين والعثور عليهما وسط أرض زراعية في الهرم، فتوجهت قوة أمنية بإشراف العقيد محمد الصغير مفتش مباحث قسم الهرم إلى مسرح الجريمة، وعثر على شخصين مسنين مقتولين، تم تحديد هويتهما.

تفاصيل مقتل مزارعين في الهرم

ناظرت النيابة العامة الجثتين، وقررت النيابة التصريح بدفنهما بعد الانتهاء من التشريح، وتم تشكيل فريق بحث للتوصل لهوية الجناة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، حيث توصلت تحرياته إلى أن عاطل وراء ارتكاب الجريمة، حيث سرق دراجة ملك أحد المجني عليهما، فحاول الضحية منعه، ليعتدي عليه الجاني بحجر على رأسه أنهى حياته، وخلال هروبه شاهده القتيل الثاني فحاول منعه، إلا أن القاتل اعتدى عليه بحجر أنهى حياته.

ألقى ضباط المباحث القبض على المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.