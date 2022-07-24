تفاصيل زيارة باروندو جارسيا مدرب منتخب مصر لكرة اليد للغردقة

توجه الإسباني روبرتو باروندو جارسيا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد لقضاء إجازة بأحد المنتجعات السياحية على شواطئ الغردقة بعد تتويج منتخب الفراعنة لليد بكأس أمم أفريقيا، وذلك للاستجمام رفقة عائلته في مدينة الغردقة، التي يعشقها حيث زارها مرتين سابقاً في معسكرات المنتخب خلال العام الماضي استعداد لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

خبير تسويقي يكشف زيارة روبرتو باروندو جارسيا للغردقة

كشف محمد عيد مدير تسويق سياحي ومشرف المعسكر السابق المنتخب اليد المصري بالغردقة بأن الإسباني روبرتو باروندو جارسيا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد فضل قضاء إجازته على شواطئ الغردقة التي يعشقها حيث زارها مرتين سابقًا معجبا بالمقومات السياحية بالغردقة.

وأضاف عيد في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن زيارة المدير الفني تستمر عدة أيام بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بمنطقة سهل حشيش وتشمل برنامجا سياحيا ورحلة بحرية وزيارة المعالم السياحيو بالغردقة وذلك عقب حصوله على إجازة بعد فور منتخب مصر لكرة اليد على بطولة كأس الأمم الأفريقية لليد.

الغردقة تستقبل المشاهير

وأكد أن روبرتو باروندو جارسيا المدير الفني الإسباني فضل قضاء إجازته على شواطئ الغردقة ويعتبر ذلك افضل دعاية سياحية للغردقة، لافتا إلى أن الغردقة استقبلت عدد امن نجوم ومشاهير الرياضة سابقا على رأسهم اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر وكريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد الإسباني ونافاس حارس مرمي فريق باريس سان جيرمان وراموس نجم نادي ريال مدريد السابق وعائلة اللاعب كرستيانو رونالدو.