الغردقة مش جونة بس.. احجز رحلتك في قطار الشباب والرياضة بأرخص الأسعار

تحرص وزارة الشباب والرياضة خلال فصل الصيف على تنظيم الكثير من الرحلات من خلال قطار الشباب للمدن الساحلية، حتى يستطيع الراغبون في قضاء عطلة صيفية بالاشتراك في تلك الرحلات، والتمكن من السفر بسعر مناسب ومدعم من الوزارة، ما جعلها تعلن عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن انطلاق ثاني رحلات اعرف بلدك إلى مدينة الغردقة.

وتحرص بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر على تقديم ما يحتاج إليه ويبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل حجز رحلة اعرف بلدك لمدينة الغردقة من خلال وزارة الشباب والرياضة، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- العدد المسموح له الاشتراك من محافظة كفر الشيخ 47 شابًا وفتاة.

- العدد المسموح به من محافظة الإسكندرية 47 شاب وفتاة.

- مدة الفوج 5 أيام و 4 ليال.

- المرحلة العمرية من 18 إلى 40 عاما.

- قيمة الاشتراك في الرحلة تصل إلى 600 جنيها من كل مشارك.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي.

تفاصيل الرحلة

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بالغردقة.

- الاستقبال على وجبة الإفطار والمغادرة عقب وجبة العشاء.

خطوات الاشتراك في الرحلة

- وعلى الراغبين في الاشتراك في رحلة الغردقة في قطار الشباب تسجيل البيانات من هنـــــــــا.

- ثم التوجه من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك.

- الأولوية لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها.

- التجمع من أمام مقر مديريات الشباب والرياضة الشباب والرياضة بالمحافظات.

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة.