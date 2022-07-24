الجيش الأوكراني: أكثر من 50000 امرأة تخدم في القوات المسلحة

قالت نائبة هانا ماليار، وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف، إن أكثر من 50000 امرأة تخدم في القوات المسلحة لبلادها، بينهن أكثر من 5000 امرأة في الخطوط الأمامية، مشيرة، إلى أن أوكرانيا لديها اليوم واحدة من أعلى نسب النساء في الجيش، مقارنة بالدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

زيلينسكي: القوات الأوكرانية تتحرك تدريجيا في منطقة خيرسون الشرقية

من جانبه، أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قوات بلاده تتحرك تدريجيا في منطقة «خيرسون» الشرقية التي سيطرت عليها روسيا في بداية حرب موسكو على «كييف»، فيما حثت وزارة الدفاع الأوكرانية، مواطنيها في منطقة «إنيرهودار» الواقعة جنوبي البلاد، التي تسيطر عليها القوات الروسية على الكشف عن أماكن وجود قوات موسكو وعن المتواطئين من السكان، وفقا لما كرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«كييف» تقصف بـ3 صواريخ

بدورها، قصفت القوات الأوكرانية، بـ3 صواريخ «جراد» منطقتي: «فوروشيلوفسكي» و«كالينينسكي» في جمهورية «دونيتسك» الشعبية، وأشارت سلطات الجمهورية الشعبية، إلى أن «كييف» استخدمت قذائف حارقة بقصفها للمباني السكنية، وفقا لما أعلنت سلطات الجمهورية الشعبية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأمس السبت، قالت «كييف»، إن موسكو أصابت بصواريخ منشآت في «ميناء أوديسا» الواقع في جنوبي أوكرانيا، بعد يوم واحد من توقيع اتفاق نقل الحبوب الأوكرانية.

وكان نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاشكا، قال في وقت سابق، إن موانئ بلاده تتعرض لهجوم روسي متواصل، مضيفا، في مقابلة مع قناة «العربية» الإخبارية، إن «موسكو» تدمر كل السبل لنقل الحبوب عبر«البحر الأسود».

زاخاروفا: «جوتيريش» لا يدين هجمات كييف على «دونباس»

وفي وقت سابق، انتقدت وزارة الخارجية الروسية، إدانة منظمة «الأمم المتحدة» لهجوم أوديسا دون تحقق، وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، على «تليجرام»، إن الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، أدين بلا تحقق الهجمات على المدينة الأوكرانية ولا يدين هجمات كييف على «دونباس».

وكان جوتيريش أدان الهجوم الروسي على «ميناء أوديسا»، وقال إن لا بد من التنفيذ الكامل لاتفاق نقل الحبوب من قبل روسيا وأوكرانيا وتركيا.

من جانبه، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن المسؤولين الروس أبلغوا بلاده بأن موسكو لا علاقة لها بالضربات التي تعرض لها «ميناء أوديسا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم منطقة «أوديسا» الأوكرانية، ماكسيم مارشنكو، إن ضربات «موسكو» الصاروخية على الميناء، أسفرت عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، قال مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية، مارك شنايدر، إن موقف الولايات المتحدة الأمريكية، حيال التصريحات الروسية عن صاروخ «سارمات» الباليستي الروسي يعبر عن ضعفها، معربا في مقال بمجلة «ذا ناشيونال انترست»، عن استغرابه من حقيقة أن واشنطن و«البنتاجون» لم يروا تهديدا للولايات المتحدة في اختبار موسكو لهذه الأسلحة.