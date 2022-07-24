النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل شخصين بدافع السرقة بالهرم 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل على خلفية اتهامه بقتل شخصين داخل أرض زراعية بمنطقة الهرم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بلاغ من الأهالي يكشف الواقعة

وتعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الهرم بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثتين لشخصين داخل أرض زراعية بمنطقة الهرم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة للتأكد من صحتها، وتبين العثور على جثتين لشخصين، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لتولي التحقيقات، كما نقلت الجثتان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد مكان المتهم وإلقاء القبض عليه

وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان، تبين سرقة دراجة وبتفريغ كاميرات المراقبة، حددت الأجهزة الأمنية مكان تواجد المتهم، كما نجحت في إلقاء القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، وأنه ارتكب جريمته عندما حاول المجني عليه الأول إيقافه قام المتهم بالتقاط «طوبة» من الأرض وسدد ضربة قوية للضحية على رأسه، ما أحدث إصابته في منطقة حساسة من رأسه وحدث نزيف أدى لوفاته على الفور، دقائق معدودة ثم تفاجئ المتهم بقدوم المجني عليه الثاني أثناء هروبه فقام بالتقاط حجر آخر ووجه له عدة ضربات على رأسه أودت بحياته، وأصبح جثة هامدة بجوار المجني عليه الأول.

المتهم يدلي باعترافات تفصيلية

وعُرض المتهم أمام النيابة العامة التي استمعت لاعترافات تفصيلية، تفيد بأن ارتكابه للجريمتين كان بدافع سرقة دراجة كانت ملك المجني عليهما وحال اعتراضهما طريقه ضرب كلا منهما على رأسه حتى فارقا الحياة.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليهما، لتحديد أسباب الوفاة كما صرحت بدفن الجثتين، واستعجلت الأجهزة الأمنية بسرعة تحرياتها النهائية حول الواقعة وموافاتها بالتفاصيل الجديدة في الواقعة.