مصروفات الجامعات الأهلية 2022-2023.. تبدأ بـ31 ألف جنيه

تواصل الجامعات الأهلية الجديدة «العلمين، الجلالة، الملك سلمان، والمنصورة»، استعدادتها لاختبارات القبول للجولة الثالثة لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، وفقا للضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

برامج دراسية مميزة في الجامعات الأهلية

وأكد عدد من رؤساء الجامعات، أنّه بداية من العام الدراسي الجديد ستكون البرامج الدراسية الجديدة المتاحة أمام الطلاب للتقدم والالتحاق، تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا، موضحين قيمة مصروفات الجامعات الأهلية 2022-2023 لمختلف البرامج والكليات.

مصروفات الجامعات الأهلية 2022-2023

وأوضح الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية بمدينة العين السخنة، الاستعداد التام لاختبارات القبول، مشيرا إلى أنّ الجامعة انتهت من استعدادات تنسيق القبول وتجهيز البرامج الدراسية المتقدمة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا.

وأشار إلى أنّ قيمة مصروفات الجامعات الأهلية 2022-2023 موحدة بين جميع الكليات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مصروفات الجامعات الأهلية 2022-2023 وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء، كما يلي:

- مصروفات كلية السياحة: 40 ألف جنيه.

- مصروفات كلية اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

- مصروفات كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

- مصروفات كلية علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

- مصروفات كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

- مصروفات كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

- مصروفات كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

- مصروفات كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

- مصروفات كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الطب والجراحة: 105 آلاف جنيه.

- مصروفات كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

- مصروفات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.

- مصروفات كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.