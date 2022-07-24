مساجد المنوفية تواجه فيروس كورونا بإجراءات احترازية مشددة

شددت وزارة الأوقاف على جميع مديري الإدارات والمديريات، بضرورة التنبيه على جميع العاملين بالمساجد بتطبيق جميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة، والالتزام بالمصلى الشخصي، وذلك بعد ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

ارتداء الكمامة والتباعد بين المصلين

وقال الشيخ زكريا الخطيب مدير مديرية أوقاف المنوفية في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لابد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لعدم تزايد أعداد المصابين بالوباء مرة أخرى، مؤكدا أنه حتى الآن هناك تعليمات للمساجد بارتداء العاملين الكمامة والحرص على التباعد بين المصلين كلما أمكن حتى تصدر تعليمات جديدة من وزارة الأوقاف.

الأوضاع في المساجد مستقرة

وتابع وكيل وزارة الأوقاف في المنوفية، أن الأوضاع مستقرة في المساجد عما كانت عليه في السابق عندما انتشرت جائحة فيروس كورونا، والتي أدت إلى غلق بعض المساجد ودورات المياه وارتداء الكمامة والتباعد بين المصلين، إلا أن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف قرر في وقت سابق افتتاح المساجد بكامل طاقتها مثلما كان قبل جائحة فيروس كورونا، متمنيا عدم الوصول إلى هذه المرحلة مرة أخرى وذلك من خلال التزام المواطنين.

وشدد «زكريا» على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال التنبيه على الأئمة والعاملين في جميع مساجد المنوفية بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد بين المصلين، داعيا الله عز وجل أن يرفع عن مصر الوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين.